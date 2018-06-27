Де Мистура опасается повторения на юго-запад Сирии событий с Алеппо и Восточной Гутой
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Брюссель. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура выразил обеспокоенность тем, что действия сирийской армии на юго-западе Сирии могут привести к еще более драматичной ситуации, чем была в Алеппо и в Восточной Гуте, передает агентство ЭФЭ.
"Если на юго-западе будут до конца идти крупномасштабные сражения ситуация может стать как в Алеппо и Восточной Гуте вместе взятых", - сказал С.де Мистура, выступая на СБ ООН.
По его словам, эскалация конфликта на юго-западе Сирии создает серьезные риски для стабильности всего региона.
Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил серьезную обеспокоенность ситуацией на юго-западе Сирии и призвал все стороны соблюдать договоренности и проявлять сдержанность.
В настоящее время правительственные войска Сирии проводят активные действия в юго-западной провинции Деръа. Так, во вторник агентство САНА сообщало, что сирийские правительственные войска установили контроль над городами Буср-эль-Харир и Малихат-эт-Аташ на северо-востоке провинции Деръа.
На прошлой неделе В ЕС выразили обеспокоенность наступлением сирийской армии на юго-западе страны. Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) заявил, что при наступлении сирийской армии и ее союзников в провинции Деръа усилились артиллерийские обстрелы и авиаудары, что заставляет гражданское население бежать к границе с Иорданией с возможными разрушительными гуманитарными последствиями.
1мм во
Интерфакс