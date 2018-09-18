Де Мистура приветствует результаты сочинских переговоров Путина и Эрдогана по Сирии
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Нью-Йорк (ООН). 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что удовлетворен итогами переговоров по Сирии президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, состоявшихся накануне в Сочи.
"Я хочу поблагодарить президента Путина и президента Эрдогана за их личную вовлеченность", - сказал С.де Мистура на внеочередном заседании Совбеза ООН.
"Мы приветствуем то, что дипломатия позволила добиться прогресса", - добавил специальный посланник, комментируя переговоры в Сочи.
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Интерфакс