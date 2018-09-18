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Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 16:25 18.09.2018 - 16:25

Нью-Йорк (ООН). 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что удовлетворен итогами переговоров по Сирии президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, состоявшихся накануне в Сочи.

"Я хочу поблагодарить президента Путина и президента Эрдогана за их личную вовлеченность", - сказал С.де Мистура на внеочередном заседании Совбеза ООН.

"Мы приветствуем то, что дипломатия позволила добиться прогресса", - добавил специальный посланник, комментируя переговоры в Сочи.

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