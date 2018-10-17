Де Мистура пригласит гарантов "астанинского процесса" на встречу по Сирии в Женеве до конца месяца

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Этот контент был опубликован 17 октября 2018 г. 15:52 17.10.2018 - 15:52

Нью-Йорк (ООН). 17 октября. ИНТЕРФАКС - Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура намерен пригласить представителей государств-гарантов "астанинского процесса" на встречу вокруг Сирии в Женеве до конца октября. "Я также намерен до конца месяца пригласить государства-гаранты "астанинского процесса" в Женеву на консультации со мной, а также привлечь малую группу", - заявил он в среду в ходе заседания Совбеза ООН. ПОСЛЕДУЕТ 1эф во Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс