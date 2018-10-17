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Этот контент был опубликован 17 октября 2018 г. 16:02 17.10.2018 - 16:02

Нью-Йорк (ООН). 17 октября. ИНТЕРФАКС - Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура намерен пригласить представителей государств-гарантов "астанинского процесса" на встречу вокруг Сирии в Женеве до конца октября.

"Я также намерен до конца месяца пригласить государства-гаранты "астанинского процесса" в Женеву на консультации со мной, а также привлечь малую группу", - заявил он в среду в ходе заседания Совбеза ООН.

Гарантами "астанинского процесса" в сирийском урегулировании являются Россия, Турция и Иран. В малую группу по Сирии входят Египет, Франция, ФРГ, Иордания, Саудовская Аравия, Великобритания, США. Предыдущая встреча спецпосланника как с гарантами "астанинского процесса", так и с малой группой состоялась в сентябре.

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