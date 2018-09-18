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Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 16:28 18.09.2018 - 16:28

Нью-Йорк (ООН). 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура во вторник призвал присутствующие в Сирии стороны избегать военных действий, которые могут сделать обстановку в стране хуже.

"Мы призываем все стороны, особенно когда у нас появляются такие позитивные новости (по поводу Идлиба - ИФ), касающиеся того, что могло стать значительной военной эскалацией, воздержаться от военных действий и в других местах (за пределами Идлиба - ИФ), которые только ухудшат сложную ситуацию", - заявил он на заседании СБ ООН по Сирии.

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