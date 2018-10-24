Де Мистура провел интенсивный диалог с главой сирийского МИД
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Москва. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура провел интенсивные переговоры с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом, сообщает офис спецпосланника.
"Переговоры прошли в теплой, дружеской атмосфере, С.де Мистура и В.Муаллем провели откровенный и интенсивный диалог", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что спецпосланник намерен доложить об итогах встречи генеральному секретарю ООН и проинформировать Совет Безопасности.
1дм др
Интерфакс