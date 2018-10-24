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Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 14:23 24.10.2018 - 14:23

Москва. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура провел интенсивные переговоры с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом, сообщает офис спецпосланника. "Переговоры прошли в теплой, дружеской атмосфере, С.де Мистура и В.Муаллем провели откровенный и интенсивный диалог", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что спецпосланник намерен доложить об итогах встречи генеральному секретарю ООН и проинформировать Совет Безопасности. 1дм др Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс