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Москва. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура провел интенсивные переговоры с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом, сообщает офис спецпосланника.

"Переговоры прошли в теплой, дружеской атмосфере, С.де Мистура и В.Муаллем провели откровенный и интенсивный диалог", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что спецпосланник намерен доложить об итогах встречи генеральному секретарю ООН и проинформировать Совет Безопасности.

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Интерфакс