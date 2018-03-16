Де Мистура сообщил, что будет участвовать 19 марта во встрече глав МИД стран ЕС по теме Сирии
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Нью-Йорк (ООН). 16 марта. ИНТЕРФАКС - Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура в пятницу заявил, что в понедельник 19 марта он прибудет в Брюссель на встречу глав МИД стран ЕС, посвященную сирийскому кризису.
"В понедельник я буду присутствовать на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе", - сказал он в видеообращении к СБ ООН.
Он уточнил, что примет участие во встрече по приглашению главы дипломатии ЕС Федерики Могерини. Также С.де Мистура заявил, что эта встреча пройдет в рамках подготовки к международной конференции по проблеме Сирии, которая запланирована на конец апреля в Брюсселе.
аю ар
Интерфакс