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Этот контент был опубликован 16 марта 2018 г. 16:10 16.03.2018 - 16:10

Нью-Йорк (ООН). 16 марта. ИНТЕРФАКС - Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура в пятницу заявил, что в понедельник 19 марта он прибудет в Брюссель на встречу глав МИД стран ЕС, посвященную сирийскому кризису.

"В понедельник я буду присутствовать на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе", - сказал он в видеообращении к СБ ООН.

Он уточнил, что примет участие во встрече по приглашению главы дипломатии ЕС Федерики Могерини. Также С.де Мистура заявил, что эта встреча пройдет в рамках подготовки к международной конференции по проблеме Сирии, которая запланирована на конец апреля в Брюсселе.

аю ар

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