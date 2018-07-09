Джереми Хант сменил Бориса Джонсона на посту главы МИД Великобритании - Даунинг-стрит
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Лондон. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Новым министром иностранных дел Великобритании стал бывший министр здравоохранения Джереми Хант, сообщает в понедельник Даунинг-стрит.
"Королева была рада одобрить назначение достопочтенного Джереми Ханта в качестве министра иностранных дел и по делам Содружества Наций", - говорится в сообщении Даунинг-стрит в Twitter.
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Интерфакс