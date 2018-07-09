Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 9 июля 2018 г. 22:06 09.07.2018 - 22:06

Лондон. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Новым министром иностранных дел Великобритании стал бывший министр здравоохранения Джереми Хант, сообщает в понедельник Даунинг-стрит. "Королева была рада одобрить назначение достопочтенного Джереми Ханта в качестве министра иностранных дел и по делам Содружества Наций", - говорится в сообщении Даунинг-стрит в Twitter. ПОСЛЕДУЕТ 1эф во Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс