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Этот контент был опубликован 9 июля 2018 г. 22:13 09.07.2018 - 22:13

Лондон. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Новым министром иностранных дел Великобритании стал бывший министр здравоохранения Джереми Хант, сообщает в понедельник Даунинг-стрит.

"Королева была рада одобрить назначение достопочтенного Джереми Ханта в качестве министра иностранных дел и по делам Содружества Наций", - говорится в сообщении Даунинг-стрит в Twitter.

Пост министра здравоохранения вместо Дж.Ханта занял Мэттью Хэнкок, ранее занимавший иные должности в правительстве Британии.

Ранее в понедельник Борис Джонсон объявил об отставке с этой должности спустя два года после назначения на нее. До этого Б.Джонсон также занимал пост мэра Лондона.

Б.Джонсон в преддверии проведения референдума о выходе Британии из ЕС в 2016 году считался одним из самых ярых сторонников этой идеи. Он объяснил свое решение покинуть должность отсутствием поддержки в правительстве его идей по Brexit.

Дж.Хант является членом Консервативной партии, он был министром здравоохранения в первом и втором кабинете Дэвида Кэмерона. Эту же должность он до сих пор в кабинете Т.Мэй.

Кроме того, 2010 по 2012 годы Дж.Хант был министром культуры, СМИ, Олимпийских игр и спорта Великобритании.

Отец Дж.Ханта с 1985 по 1987 годы занимал должность командующего флотом британских ВМФ - одно из высших званий в британском ВМФ.

В 2009 году Дж.Хант женился на китаянке Люсии Гуо, у них есть сын и две дочери

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