Этот контент был опубликован 16 мая 2019 г. 21:23

Вашингтон. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Сенат США утвердил Джеффри Розена в должности первого заместителя генпрокурора, сообщает в четверг американское издание Politico.

По данным издания, в пользу Розена проголосовали 52 члена сената, против его кандидатуры высказались 45 сенаторов.

Против назначения Розена на этот пост выступают демократы, которые уверены в том, что он не готов для выполнения подобных обязанностей.

Джеффри Розен с мая 2017 года работал в качестве заместителя министра транспорта США. Он сменит Рода Розенстайна, который ранее покинул министерство юстиции.

В конце апреля бывший заместитель генерального прокурора Род Розенстайн уведомил президента США Дональда Трампа о том, что он покинет министерство юстиции через две недели. Таким образом, последним днем работы Розенстайна в министерстве юстиции стало 11 мая.

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