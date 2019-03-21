Этот контент был опубликован 21 марта 2019 г. 18:48

Вашингтон. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Джимми Картер, занимавший должность президента США с 1977 по 1981 год, побил рекорд долгожительства среди американских лидеров, сообщает в четверг издание The Hill.

Оно отмечает, что на настоящий момент возраст Дж.Картера составляет 94 года и 172 дня. Таким образом, в четверг он стал на день старше Джорджа Буша-старшего, который скончался в ноябре прошлого года.

Только несколько президентов США преодолели отметку в 90 лет. Помимо Дж.Буша-старшего и Дж.Картера, более 90 лет прожили второй президент США Джон Адамс, 38-й американский лидер Джеральд Форд и 40-й президент США Рональд Рейган.

1тэ ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!