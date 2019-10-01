Этот контент был опубликован 1 октября 2019 г. 11:33

Лондон. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что после выхода Великобритании из ЕС потребуется введение таможенных проверок на острове Ирландия, сообщает BBC.

В эфире радиостанции Джонсон указал, что необходимость таких проверок является "реальностью". При этом он отверг предположения о том, что таможенные посты на границе непременно приведут к так называемой "жёсткой границе".

"Суверенная объединенная страна должна иметь единую таможенную территорию", - отметил премьер.

Кроме того, Джонсон указал, что готов к критике со стороны тех, кто выступает против Brexit.

"Достаточное число людей не хотят, чтобы Brexit произошел. И я думаю, что они, обоснованно это или нет, воспринимают меня как человека, который пытается способствовать выходу Великобритании из ЕС. Безусловно, я попаду под определенный огонь (критики с их стороны - ИФ). Но я совсем не переживаю из-за этого", - сказал он в эфире BBC.

По сообщения британских СМИ, правительство Джонсона готовит обновленный текст с предложениями по соглашению с ЕС. Ожидается, что этот документ будет направлен в Брюссель после того, как в среду завершится конференция правящей Консервативной партии Великобритании.

Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому премьер-министр страны Борис Джонсон, если к концу октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, должен будет попросить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить о подобных вещах ЕС.

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