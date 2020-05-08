Лондон. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что препятствия для активизации двустороннего диалога сохраняются, сообщили в пятницу на Даунинг-стрит.

"Премьер-министр дал ясно понять, что нужно поддерживать диалог, однако препятствия для дальнейшего прогресса в этом направлении остаются", - говорится в сообщении канцелярии Джонсона по итогам телефонной беседы двух лидеров.

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