Этот контент был опубликован 9 апреля 2020 г. 18:16

Лондон. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пока остается в палате интенсивной терапии, но его состояние продолжает улучшаться, заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб, замещающий Джонсона на время его болезни.

"Он все еще в отделении интенсивной терапии, но он продолжает демонстрировать положительную динамику, и у него хорошее настроение", - сказал Рааб, выступая на пресс-конференции.

Джонсон заболел коронавирусом больше недели назад. Сначала он лечился дома. В конце прошлой недели премьер сообщил, что у него все еще не спадает температура. В воскресенье вечером стало известно, что Джонсон поступил в больницу, что на Даунинг-стрит объяснили мерами предосторожности. В понедельник канцелярия премьера сообщила, что его состояние ухудшилось, и его перевели в палату интенсивной терапии.

В среду и четверг британские на Даунинг-стрит сообщали об улучшении состояния Джонсона.

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