Этот контент был опубликован 7 апреля 2020 г. 7:56

Лондон. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Уилл Уолден, бывший пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, похвалил его за стойкость в противостоянии болезни.

"Он - борец, действительно крепкий парень и физически, и духовно. У него хорошие шансы в борьбе с этой ужасной болезнью", - сказал Уолден о Джонсоне во вторник в эфире британского телеканала Sky News.

По словам Уолдена, в распоряжении Джонсона сейчас "лучшая медицинская помощь в мире".

Говоря о главе МИД Великобритании Доминике Раабе, которому на время лечения Джонсон передал руководство в правительстве, Уолден сказал: "Полномочия переданы Доминику Раабу, (власть) находится в действительно хороших руках".

Накануне вечером стало известно, что состояние премьера Великобритании Бориса Джонсона, заболевшего коронавирусом, ухудшилось. Его перевели в отделение интенсивной терапии.

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