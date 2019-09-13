Этот контент был опубликован 13 сентября 2019 г. 12:39

Лондон. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава правительства Великобритании Борис Джонсон в понедельник проведет встречу с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.

"На Даунинг-стрит журналистскому пулу сообщили, что Борис Джонсон встретится с Жан-Клодом Юнкером в Люксембурге в понедельник", - сообщил в пятницу корреспондент британской газеты The Guardian.

Издание отмечает, что встреча пройдет в формате рабочего обеда, после которого Джонсон проведет переговоры с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.

"Источники в ЕС предположили, что Джонсон решил избежать встречи (с Юнкером) в Брюсселе, чтобы не создалось впечатление о том, что он просит об уступках (в связи с Brexit)", - отмечает The Guardian.

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