Этот контент был опубликован 4 сентября 2019 г. 12:15

Лондон. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Сессионный суд Шотландии постановил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на законных основаниях отправил членов палаты общин на дополнительные каникулы, передает в среду агентство Bloomberg.

"Это область политики, к которой не могут применяться правовые стандарты", - заявил судья Реймонд Доэрти.

Таким образом, он не стал накладывать судебный запрет на решение Джонсона, как того требовали некоторые парламентарии.

Ранее группа из 70 британских депутатов обратилась в суд Шотландии с целью оспорить решение Джонсона запросить у королевы Елизаветы II одобрение на приостановку работы парламента Британии, назвав его неконституционным.

Парламентарии уже заявили, что намерены оспорить это решение, подчеркивает агентство.

Также парламентарии обратились в суды в Белфасте и Лондоне. Решения по этим делам еще не принято.

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