Этот контент был опубликован 29 ноября 2019 г. 12:02

Лондон. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заверил, что у него нет никаких доказательств того, что Россия вмешивалась в британскую политику.

"Мне неизвестны абсолютно никакие доказательства тому, что Россия или какая-либо другая страна, успешно или нет, вмешивалась в политику этой страны (Великобритании - ИФ)", - заявил Джонсон в интервью радиостанции LBC.

Такое заявление Джонсон сделал, отвечая на вопрос, почему британское правительство до сих пор не опубликовало доклад, посвященный теме "российского вмешательства" в британскую политику. Джонсон пояснил, что обычно подобные доклады "не публикуются в это время". Он пообещал, что доклад будет обнародован "тогда, когда это необходимо".

Аналогичное заявление Джонсон уже делал в середине ноября в эфире BBC.

Тогда в ответ на вопрос о том, почему власти Великобритании до сих пор не опубликовали доклад, посвященный России и ее вероятному вмешательству в британскую политику, Джонсон заметил, что он не видит причины ускорять процесс публикации.

"Я не вижу причин менять обычные процедуры, применяемые для докладов комитета по разведке и безопасности, только потому что проходят выборы", - сказал Джонсон.

Власти Великобритании должны были опубликовать доклад, посвященный теме "российского вмешательства" в британскую политику, в частности, в референдум по Brexit, еще четвертого ноября. Публикацию отложили до того момента, пока в Великобритании пройдут выборы, запланированные на 12 декабря.

Доклад объемом в 50 страниц стал результатом 18-месячного расследования комитетов по разведке и безопасности британского парламента.

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