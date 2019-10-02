Лондон. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Великобритания предложила Брюсселю последние компромиссные варианты решения ситуации с Brexit, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду.
"Сегодня в Брюсселе мы ставим на обсуждение то, что я считаю конструктивными и обоснованными предложениями, которые станут компромиссом для обеих сторон", - заявил он, выступая на конференции Консервативной партии Великобритании в Манчестере.
Он заверил, что его предложения не предполагают проверок на границе Северной Ирландии и республики Ирландия, против которых активно выступал ЕС.
"У нас ни при каких обстоятельствах не будет проверок на границе Северной Ирландии или вблизи нее", - сказал Джонсон.
Джонсон заверил, что его предложения позволят всей территории Великобритании выйти из ЕС, сохранив контроль над торговой политикой.
Он отметил, что Великобритания предлагает ЕС компромисс, и он надеется, что ЕС "поймет это и также пойдет на компромисс".
По словам Джонсона, если ЕС не согласится на предложение Лондона, то у Великобритании не останется другой альтернативы, кроме как выход из ЕС без соглашения с Брюсселем.
"Это не тот результат, которого мы бы хотели. Это вообще не тот результат, которого мы добиваемся. Но позвольте мне заверить вас, что это тот результат, к которому мы готовы", - сказал Джонсон.
Прежде британские СМИ сообщали, что правительство Джонсона готовит обновленный текст с предложениями по соглашению с ЕС. Ожидалось, что этот документ будет направлен в Брюссель после того, как в среду завершится конференция правящей Консервативной партии Великобритании.
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