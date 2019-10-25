Лондон. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил журналистам, что для проведения досрочных парламентских выборов 12 декабря нужно согласие лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина.
"Пришло время для Джереми Корбина проявить силу и провести выборы 12 декабря", - цитирует его слова издание The Independent.
Он напомнил, что лейбористы, "расколотые сверху донизу", выступали за выборы уже последние три с половиной года.
По словам Джонсона, парламентарии получат больше времени изучить сделку по Brexit и завершить этот процесс, но "только если Лейбористская партия согласится на выборы 12 декабря". Он подчеркнул, что "оппозиции, Джереми Корбину решать, хочет ли он заключить эту сделку или нет".
В то же время, напомнил премьер, теперь ЕС решает, произойдет ли еще один перенос сроков Brexit. При этом Джонсон не стал отвергать возможность для Великобритании выйти из ЕС в нынешний срок - 31 октября.
"Конечно, (сделать это - ИФ) 31 октября еще возможно. К сожалению, это зависит от того, что скажет ЕС", - добавил премьер.
Накануне лидер палаты общин Джейкоб Рис-Могг заявил, что британское правительство в понедельник представит на рассмотрение парламента вопрос о проведении досрочных выборов в стране.
В свою очередь Корбин заявлял, что он готов очень быстро согласиться на досрочные выборы, но только если в понедельник Джонсон заявит в парламенте - Brexit без сделки ни в коем случае не будет. При этом лидер лейбористов допустил возможность того, что он согласится назначить досрочные выборы на дату даже раньше 12 декабря.
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