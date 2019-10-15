Этот контент был опубликован 15 октября 2019 г. 16:53

Лондон. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер Великобритании Борис Джонсон и генсек НАТО Йенс Столтенберг на переговорах в Лондоне согласились, что Турции следует прекратить военную операцию в Сирии.

"Оба лидера отметили, что Турция - важный союзник по НАТО. Она сыграла видную роль в том, что касается оказания помощи сирийцам, бежавшим из зон конфликта. Однако в то же время лидеры согласны, что нынешнюю операцию Турции необходимо прекратить", - говорится в заявлении Даунинг-стрит по итогам переговоров Столтенберга и Джонсона.

Турция проводит военную операцию на северо-востоке Сирии, стремясь вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований.

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