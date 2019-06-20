Лондон. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон и глава МИД Великобритании Джереми Хант продолжат борьбу за руководство Консервативной партией Великобритании, объявили в четверг в парламенте страны.
По итогам пятого тура голосования депутатов-консерваторов Джонсон в очередной раз упрочил свое лидерство в гонке, набрав 160 голосов.
Хант получил 77 голосов. Третий участник состязания, министр окружающей среды Майкл Гоув, набрал 75 голосов и выбыл из дальнейшей борьбы.
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