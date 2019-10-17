Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 15:01

Брюссель. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Брюссель и Лондон достигли соглашения по условиям Brexit, и потому нет смысла думать об очередном переносе крайнего срока выхода Великобритании из ЕС, заявили в четверг британский премьер Борис Джонсон и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"У нас есть соглашение, а значит - нет смысла для переноса (крайнего срока Brexit - ИФ)", - сказал Юнкер на пресс-конференции в Брюсселе.

Эту точку зрения поддержал и Джонсон, отметивший, что рассчитывает на поддержку британского парламента "для выполнения Brexit без новых отсрочек".

В настоящее время крайним сроком для выхода Великобритании из ЕС является 31 октября 2019 года. Члены британского парламента требовали, чтобы премьер просил Брюссель об отсрочке, если ему не удастся согласовать условия Brexit.

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