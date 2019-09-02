Лондон. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Шансы на заключение соглашения с Брюсселем по выходу Великобритании из ЕС возросли, заявил в понедельник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей речи на Даунинг-стрит.

"Я воодушевлен прогрессом, - сказал Джонсон. - За последние несколько недель шансы на заключение соглашения (с Брюсселем по выходу из ЕС) возросли по трем причинам. Они видят, что мы хотим заключить соглашение, они видят, что у нас есть четкое представление наших дальнейших отношений с ЕС, и они могут видеть, что мы полны решимости усилить наши позиции через выход (из ЕС)".

"Существует лишь один пункт, который может отбросить нас назад в этих переговорах - парламентарии могут изыскать пути для того, чтобы отменить итоги референдума", - сказал он.

В частности ранее в понедельник стало известно, что группа британских депутатов, выступающих против "жесткого" Brexit - без соглашения с ЕС, с целью избежать этого варианта хотят перенести Brexit с 31 октября еще на три месяца - до 31 января 2020 года.

Между тем, в Консервативной партии предупредили тех, кто поддержит эту инициативу, о том, что они будут исключены из партии и переизбраны. Среди консерваторов, которые выступают за этот законопроект, - бывший министр юстиции Дэвид Гок.

В свою очередь агентство Bloomberg пишет, что такое голосование будет восприниматься Джонсоном как де-факто голосование по вопросу о доверии правительству, и если это доверие он не получит, то объявит о досрочных выборах.

3 сентября члены британского парламента вернутся с летнего перерыва к работе. Затем парламентарии вновь уйдут на дополнительные "каникулы" на пять недель. Таким образом, к завершению этих каникул до запланированного выхода Британии из ЕС будет оставаться всего две с половиной недели.

Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября 2019 года. Она может сделать это раньше, после того, как депутаты согласуют сделку по Brexit. Если же члены британского парламента так и не поддержат соглашение, то Великобритания выйдет из союза без каких-либо договоренностей с Брюсселем.

1ви ар

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