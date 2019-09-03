Этот контент был опубликован 3 сентября 2019 г. 16:56

*** Это произошло после того, как представитель консерваторов объявил о переходе к либерал-демократам

Лондон. 3 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава британского правительства и лидер британских консерваторов Борис Джонсон во вторник лишился большинства в палате общин после того, как депутат Филлип Ли объявил о выходе из Консервативной партии, сообщает Bloоmberg.

Ли от консерваторов прямо во время заседания перешел в ряды либерал-демократов, отмечает агентство.

Это означает, что отныне правительство в Великобритании будет кабинетом меньшинства.

(ПОСЛЕДУЕТ)

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