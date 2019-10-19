Этот контент был опубликован 19 октября 2019 г. 11:10

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Лондон. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в субботу в Палате общин, выразил надежду на то, что депутаты поддержат новую сделку по Brexit.

"Я понимаю, что значит для людей - жертвовать выходными. И я надеюсь, что на встрече для глубоко осмысленного голосования, мы сможем провести результативное голосование", - сказал он.

Джонсон подчеркнул, что дальнейшая отсрочка выхода Великобритании из Евросоюза "бессмысленна и будет очень дорого стоить", парламентариям стоит прийти к консенсусу.

"Пришло время для палаты общин объединиться и объединить страну", - сказал он. При этом он поздравил с днем рождения одного из депутатов, который из-за этого голосования отложил празднование.

Британская пресса отмечает, что предыдущее заседание Палаты общин проходило в субботу в 1982 году.

В субботу, 19 октября, парламент проведет голосование по обновленному соглашению о Brexit, заключенному между Великобританией и Европейским союзом 17 октября. Для того, чтобы ратифицировать соглашение, премьеру Великобритании Борису Джонсону нужно добиться поддержки большинства. Ситуация осложняется тем, что у Джонсона сейчас нет большинства в парламенте, и ему потребуется поддержка хотя бы части оппозиции.

Так как в парламенте председательствуют и голосуют 639 членов из 650, Джонсону нужно заручиться поддержкой 320 голосов, чтобы выход Великобритании из Евросоюза состоялся.

В четверг стало известно, что британское правительство и ЕС успешно завершили работу над обновленным соглашением, регламентирующим выход Великобритании из Евросоюза. На данный момент, крайний срок для Brexit установлен на 31 октября.

Британский парламент принял закон, согласно которому, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, Джонсон должен будет просить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить ЕС о подобном.

1тф аг

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