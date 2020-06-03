Этот контент был опубликован 3 июня 2020 г. 21:11

Лондон. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал непростительной гибель по вине полиции афроамериканца Джорджа Флойда в США, которая спровоцировала волну протестов по всему миру, сообщают британские СМИ.

"То, что произошло в США, было ужасно, это непростительно", - заявил британский премьер-министр.

"Мы все видели это на своих экранах, и я прекрасно понимаю право людей протестовать против того, что произошло, хотя, очевидно, что протесты должны происходить законным и разумным образом", - добавил Джонсон.

Премьер-министр подчеркнул, что, по его мнению, "жизни чернокожих имеют значение". Под этим лозунгом проходят протесты в США и в мире.

"Жизни всех имеют значение. Жизни чернокожих имеют значение, но мы должны бороться и с вирусом", - отметил Джонсон, обращая внимание, что протесты должны проходить с соблюдением норм социального дистанцирования.

В США после гибели в Миннеаполисе по вине полиции афроамериканца Джорджа Флойда проходят массовые выступления. В ряде городов эти протесты вылились в беспорядки, акты вандализма, поджоги и разграбление магазинов, ожесточенные столкновения с силами правопорядка. С обеих сторон имеются жертвы и многочисленные пострадавшие. В значительном числе штатов страны губернаторы ввели комендантский час, к противодействию демонстрантам привлечены подразделения национальной гвардии.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о недопустимости насилия во время протестов в США, отметив жестокость полиции по отношению к протестующим.

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