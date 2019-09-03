Лондон. 3 сентября. ИНТЕРФАКС - Принятие британским парламентом закона, не допускающего Brexit без соглашения с Брюсселем, оставит Лондон без пространства для каких-либо маневров на переговорах с ЕС, заявил во вторник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Это не законопроект в любом нормальном смысле этого слова. Он беспрецедентен для нашей истории. Если его примут, то мне придется ехать в Брюссель и умолять об отсрочке (Brexit - ИФ). Он заставит меня принять предложенные условия, он уничтожит любые шансы на переговоры", - заявил Джонсон на выступлении в Палате общин.

Он повторил, что принятие законопроекта позволит Брюсселю диктовать Лондону условия переговоров по Brexit. По словам премьера, успех законодательной инициативы оппозиции позволит ЕС держать Великобританию в составе союза сколько угодно и на условиях Брюсселя.

"Это проект капитуляции (главы оппозиционной Лейбористской партии Великобритании - ИФ) Джереми Корбина. Это как выбросить белый флаг", - подчеркнул Джонсон.

Он отметил, что все члены кабмина хотят заключить новое соглашение по Brexit, и добавил, что шансы на его заключение в последние недели выросли.

Британские депутаты, выступающие против "жесткого" Brexit - без соглашения Лондона и Брюсселя, во вторник должны вынести на рассмотрение парламента законопроект, цель которого предотвратить выход Великобритании из ЕС без соглашения.

В частности, сторонники отказа от "жесткого" выхода из ЕС предлагают перенести Brexit с 31 октября еще на три месяца - до 31 января 2020 года, чтобы избежать "жесткого" сценария развития событий.

В свою очередь Джереми Корбин назвал нынешнюю неделю решающей, чтобы положить конец вероятным намерениям британского правительства вывести Соединенное Королевство из ЕС без соглашения с Брюсселем.

Между тем, и среди представителей Консервативной партии есть сторонники этой инициативы, включая бывшего министра юстиции Дэвида Гока. Однако в Консервативной партии предупредили тех, кто поддерживает этот законопроект, что если они не одумаются, то лишатся права на то, чтобы представлять консерваторов в палате общин. Такие дисциплинарные меры по сути могут сделать неизбежными досрочные выборы, так как консерваторы, лишившись части депутатов, утратят большинство в парламенте.

Агентство Bloomberg отмечало, что такое голосование будет восприниматься премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном как де-факто голосование по вопросу о доверии правительству, и если это доверие он не получит, то объявит о досрочных выборах.

3 сентября члены британского парламента вернутся с летнего перерыва к работе. Затем парламентарии вновь уйдут на дополнительные "каникулы" на пять недель. Таким образом, к завершению этих каникул до запланированного выхода Британии из ЕС - 31 октября - будет оставаться всего две с половиной недели.

Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября 2019 года. Она может сделать это раньше, после того, как депутаты согласуют сделку по Brexit. Если же члены британского парламента так и не поддержат соглашение, то Великобритания выйдет из союза без каких-либо договоренностей с Брюсселем.

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