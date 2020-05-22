Этот контент был опубликован 22 мая 2020 г. 17:31

Лондон. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп могут провести личную встречу на саммите G7, запланированном в США в июне, сообщают в пятницу британские СМИ со ссылкой на заявление представителя Даунинг-стрит.

"Мы поддерживаем тесный контакт с Белым домом относительно саммита, и мы тщательно изучим детали того, что они предложат", - заявил он.

Президент США Дональд Трамп подтвердил в четверг, что планирует провести саммит "группы семи" в полном объеме и с личным участием мировых лидеров.

По его словам, вероятно, саммит пройдет, "главным образом в Белом доме", но "часть саммита может пройти в Кэмп-Дэвиде".

В среду президент США Дональд Трамп заявил, что саммит лидеров государств G7 может быть проведен не по видеосвязи, а в очном формате в резиденции Кэмп-Дэвид.

Саммит изначально был запланирован на июнь этого года в Кэмп-Дэвиде, но в марте Белый дом заявил, что из-за пандемии коронавируса встречу проведут в формате видеоконференции.

Представитель Белого дома Кейли Макэнани, со своей стороны, подтвердила, что Трамп рассматривает возможность организации саммита в Кэмп-Дэвиде "когда-нибудь в июне", однако конкретных планов для этого пока нет.

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