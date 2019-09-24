Этот контент был опубликован 24 сентября 2019 г. 14:43

Лондон. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник заявил, что хотя он не считает правильным постановление Верховного суда по приостановке работы парламента, однако мирится с таким решением.

"Это вердикт, который нужно уважать", - цитирует телеканал Sky news слова Джонсона.

"Я категорически не согласен с решением Верховного суда. Я крайне уважаю нашу судебную власть, но я не думаю, что это было верное решение; я думаю, что перерыв в работе парламенте использовался столетиями без подобного рода проблем", - пояснил премьер.

При этом он выразил надежду, что Великобритания и ЕС согласуют новое соглашение по Brexit, и повторил вновь, что Великобритания покинет Евросоюз 31 октября.

Джонсон также сказал, что правительство "конечно, сделает так, чтобы обеспечить парламенту достаточно времени для обсуждения Brexit".

Он добавил, что есть "очень много людей, которые хотят сорвать Brexit".

Ранее во вторник Верховный суд Великобритании единодушно вынес постановление, согласно которому решение британского премьера Бориса Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября является противозаконным.

После этого лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин и глава Шотландской национальной партии Никола Стерджен заявили, что Джонсону необходимо подать в отставку.

Тем временем, спикер палаты общин Джон Беркоу подтвердил, что палата общин британского парламента возобновит работу в среду в 11:30 по местному времени (13:30 мск).

1аю ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!