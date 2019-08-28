Этот контент был опубликован 28 августа 2019 г. 11:50

Лондон. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Британский премьер-министр Борис Джонсон в среду направил королеве Великобритании Елизавете Второй прошение о приостановке работы парламента, сообщает британский телеканал Sky News.

Телеканал отмечает, что в соответствии с планами его правительства работа парламента будет "заморожена" с 9 по 14 сентября - даты, когда перед депутатами должна будет выступить королева.

Таким образом, продолжает телеканал, у парламентариев будет значительно меньше дней для того, чтобы обсудить сделку с Брюсселем перед выходом Великобритании из ЕС, запланированным на 31 октября. Сам Джонсон отрицает, что этот шаг связан с желанием вывести Великобританию из ЕС без сделки.

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