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Этот контент был опубликован 9 июля 2018 г. 19:56 09.07.2018 - 19:56

Лондон. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Ушедший в отставку с поста министра иностранных дел Британии Борис Джонсон в понедельник заявил, что решил покинуть оставить должность, осознав, что в правительстве не разделяют его позицию по Brezit.

"В пятницу я признал, что мои аргументы были поддержаны слишком малым числом для того, чтобы взять верх, и я поздравил вас (премьера страны Терезу Мэй - ИФ), как минимум, с достижением кабинетом (министров - ИФ) решения по дальнейшему движению вперед. Как я тогда сказал, теперь у правительства есть песня, которую можно спеть. Беда в том, что на выходных я репетировал слова из нее и понял, что слова застряли в горле", - сказал он в своем письме об отставке, направленном премьер-министру Терезе Мэй и опубликованном в его Twitter.

По его словам, идея Brexit "умирает, задушенная бессмысленной неуверенностью в себе", а линия, предложенная Т.Мэй, означает, что Британия "действительно направилась к статусу колонии".

Вместе с тем он поблагодарил сотрудников внешнеполитического ведомства за плодотворную совместную работу.

"Я горжусь выдающимися сотрудниками и сотрудницами нашей дипломатической службы. За последние несколько месяцев они показали, сколько друзей есть у этой страны по всему миру, когда 28 правительств приняли решение о высылке российских шпионов в качестве беспрецедентного протеста против покушения на убийство Скрипалей", - отмечается в письме экс-главы МИД Британии.

Б.Джонсон подал в отставку с поста главы МИД Британии ранее в понедельник после того, как должность министра по делам выхода Британии из ЕС оставил Дэвид Дэвис. Лондон пока не объявил, кто теперь займет пост министра иностранных дел.

В ходе встречи в минувшую пятницу британские министры согласовали свою позицию по Brexit на переговорах с ЕС. В частности, они согласовали план по созданию зоны свободной торговли с ЕС для промышленных и сельскохозяйственных товаров, предусматривающий общий с ЕС реестр. Новое таможенное соглашение между Великобританией и ЕС, отмечает Би-би-си, будет нацелено на создание "объединенной таможенной территории". Т.Мэй заявила, что такой план позволит обеспечить исполнение Brexit.

По данным телеканала, Б.Джонсон заявил, что планы Т.Мэй по Brexit могут сделать Великобританию "вассальным государством" и стать "серьезным ограничителем для свободной торговли".

Б.Джонсон занял пост министра иностранных дел Британии в июле 2016 года после референдума о выходе Британии из ЕС. До этого он также занимал пост мэра Лондона. Б.Джонсон в преддверии проведения референдума считался одним из самых ярых сторонников этой идеи.

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