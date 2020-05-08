Этот контент был опубликован 8 мая 2020 г. 11:05

Лондон. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу выразил благодарность тем, кто воевал в годы Второй мировой войны.

"75 лет назад народ этой страны (Великобритании - ИФ) отпраздновал победу над агрессией Гитлера", - заявил Джонсон в видеобращении, опубликованном в твиттере.

"Британия, Содружество (британское Содружество наций - ИФ) и (британская) империя были единственными, кто сражался с Гитлером с первого до последнего дня Второй мировой войны, не будучи побежденными и оккупированными", - отметил премьер.

Джонсон выразил благодарность британским солдатам, морякам и пилотам, которые "мужественно, умело, с упрямой выносливостью боролись с нацистами", и женщинам, которые "защищали города от военных налетов, работали на заводах, управляли больницами и взламывали вражеские коды".

"Благодаря их победе сотни миллионов людей живут сегодня в условиях мира и свободы", - добавил Джонсон, подчеркнув, что благодарность тому поколению, которое воевало во Второй мировой войне, "будет вечной".

Джонсон отметил, что сейчас народ борется с новым врагом - эпидемией коронавируса, поэтому в стране не будут проводиться парады и уличные празднования в честь Дня победы.

В большинстве стран западной Европы 8 мая отмечают день капитуляции Германии. Праздник называется "День Победы в Европе". Празднование этого события обычно длится три дня.

1ви ар

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