Этот контент был опубликован 17 декабря 2019 г. 11:14

Париж. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Премьер Великобритании Борис Джонсон намеревается внести в законопроект соглашения по Brexit положение, которое ограничит переходный период после Brexit рамками 2020 года, сообщает во вторник телеканал Euronews.

Телеканал напоминает, что в переходный период Великобритания и ЕС должны будут заключить торговое соглашение. Однако в Брюсселе ранее предупреждали, что за 11 месяцев следующего года - после запланированного на 31 января 2020 года Brexit - урегулировать торговые вопросы невозможно. В то же время главный координатор ЕС по Brexit Мишель Барнье обещал приложить все усилия, чтобы выработать базовые пункты будущих отношений Брюсселя и Лондона.

В свою очередь Джонсон ранее обещал добиться торгового соглашения с ЕС уже к декабрю 2020 года.

Euronews отмечает, что Джонсон желает заключить соглашение с ЕС, которое бы ставило Лондон в сравнительно небольшую зависимость от правил ЕС. Однако, указывает телеканал, если Лондон и Брюссель не смогут заключить соглашение, то им придется торговать по правилам Всемирной торговой организации, а это будет означать экономический шок и для Великобритании и для Евросоюза.

Джонсон ранее добивался того, чтобы Великобритания покинула ЕС 31 октября, даже если к этому моменту стороны не смогут достигнуть соглашения по процедуре "развода" и дальнейшим отношениям. Британский парламент выступил против выхода из ЕС без сделки с Брюсселем, обязав Джонсона просить об отсрочке Brexit. Теперь Brexit запланирован на 31 января 2020 года.

12 декабря в Великобритании состоялись парламентские выборы, на которых убедительную победу одержала Консервативная партия Джонсона - ярого сторонника Brexit.

Накануне стало известно, что правительство Великобритании намерено представить в парламент выработанный Джонсоном и ЕС обновленный вариант соглашения по Brexit е в эту пятницу 20 декабря.

1аю ар

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