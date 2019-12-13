Лондон. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поблагодарил избирателей и пообещал оправдать их доверие:

"Я благодарен Вам за доверие, которое вы выразили нам и мне. Мы будем неустанно работать, чтобы оправдать ваше доверие и донести ваши приоритеты до парламента, который работает для вас", - написал Джонсон в Twitter.

Согласно опубликованным в пятницу вечером финальным результатам выборов, консерваторы получили самое большое количество мест для своей партии с момента победы Тэтчер в 1987 году, когда им удалось получить целых 376 мест в 650-местном парламенте.

Нынешний премьер Великобритании и лидер консерваторов Борис Джонсон также ранее в пятницу, выступая в Лондоне, заявил, что результат этого года стал "самым значительным большинством консерваторов (в парламенте - ИФ) с 1980-х годов".

Досрочные парламентские выборы состоялись в четверг в Великобритании. Окончательные результаты выборов, опубликованные вечером в пятницу, показывают, то консерваторы получили 365 мест (на 57 больше, чем было), а финишировавшие на втором месте лейбористы - только 203 места (на 59 меньше, чем на предыдущих выборах). Третье место - у Шотландской национальной партии (48 мест, на 13 больше, чем было). Четвертые - либерал-демократы (11 мест, на одно меньше, чем на предыдущих выборах). Остальные партии получили, в общей сложности 23 места.

1ка ар

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