Этот контент был опубликован 16 января 2020 г. 15:31

***Саррадж и Хафтар подтвердили участие в конференции

(расширенная версия сообщения от 15:18 по московскому времени, добавлена информация об участниках конференции)

Лондон. 16 января. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон примет участие в международной конференции по урегулированию ливийского конфликта в Берлине, сообщили в четверг британские СМИ со ссылкой на Даунинг-стрит.

"Великобритания поддерживает любую возможность по установлению режима прекращения огня в Ливии", - сообщил представитель Даунинг-стрит.

"За последние месяцы конфликт в Ливии обострился и угрожает дестабилизацией на более обширных территориях региона", - добавил он.

Отмечается, что премьер прибудет в Берлин в воскресенье 19 января.

Глава Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж и противостоящий ему командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар также согласились принять участие в конференции.

По данным западных СМИ, Хафтар сообщил "о своем согласии участвовать в конференции в Берлине" министру иностранных дел Германии Хайко Маасу, с которым в четверг у него состоялась встреча.

Саррадж, по информации СМИ, заявил, что он будет в Берлине, чтобы "донести наше послание".

Как сообщалось ранее, канцлер Германии Ангела Меркель назначила международную конференцию по урегулированию ливийского конфликта при участии России и США на 19 января, она пройдет в Берлине в ведомстве федерального канцлера.

Пресс-служба правительства ФРГ ранее сообщила, что в конференции примут участие следующие страны: "США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, ОАЭ, Турция, Конго, Италия, Египет, Алжир". Также приглашены представители ООН, Евросоюза, Африканского союза и Лиги арабских государств.

В Ливии в настоящее время сохраняется двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия во главе с Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает Хафтар, который с апреля 2019 года штурмует Триполи.

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