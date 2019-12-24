Этот контент был опубликован 24 декабря 2019 г. 11:45

***Британская королева Елизавета II назвала уходящий год турбулентным

Лондон. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник призвал подданных Великобритании не ссориться в праздничные дни, и пожелал им хорошего Рождества.

"Я надеюсь, что вы хорошо проведете эти дни, постарайтесь не спорить слишком много с родственниками супругов или с кем-то еще. И вне зависимости от того, кто вы, где вы, как вы отмечаете, счастливого вам Рождества", - сказал Джонсон в видеообращении, опубликованном в Twitter.

Джонсон в своем выступлении ничего не сказал о Brexit, о своем приоритете в политике, но призвал поразмыслить над уходящим годом.

Британский премьер также призвал вспомнить о тех, кто самоотверженно отказался от празднования Рождества, чтобы быть полезным другим людям: врачах, полицейских и военных.

Он напомнил, что в мире есть христиане, все еще подвергающиеся гонениям.

Кроме того, британские СМИ во вторник опубликовали выдержки из речи королевы Елизаветы II, с которой она выступит 25 декабря.

"Путь, конечно, не всегда гладок, и, может, временами этот год был довольно турбулентным, но даже маленькие шаги могут все изменить", - говорится в речи королевы.

Британские СМИ считают, что в своей речи королева делает отсылку к проблемам с Brexit и к сложностям в ее собственной семье. В конце года ее сын принц Эндрю отказался от исполнения обязанностей в качестве члена королевской семьи из-за его знакомства со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном.

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