Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 19:33

*** Он считает сделку "замечательной для страны"

Лондон. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что британские парламентарии в субботу поддержат новое соглашение по Brexit, сообщает в четверг британский телеканал Sky News.

По его словам, несмотря на "болезненный" и "вызывающий разногласия процесс", теперь Великобритания сможет выйти из ЕС как "единое Соединенное Королевство".

Он отметил, что новое соглашение по Brexit - это "замечательная сделка для страны".

Выход Великобритании из ЕС на данный момент намечен на 31 октября. Британский парламент принял закон, согласно которому, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, Джонсон должен будет просить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить ЕС о подобном.

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