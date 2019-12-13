Этот контент был опубликован 13 декабря 2019 г. 12:50

Лондон. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Королева Великобритании Елизавета II поручила в пятницу премьеру страны Борису Джонсону сформировать новое правительство.

Джонсон, будучи лидером победившей партии, посетил в пятницу Букингемский дворец. Речь идет о формальной церемонии, на которой победитель выборов получает от монарха разрешение возглавить кабинет министров.

Встреча Джонсона с королевой продлилась около 30 минут, что как отмечают наблюдатели, дольше, чем обычно в подобных случаях. После этого премьер вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит. Ожидается, что позже в пятницу он выступит с заявлением, в котором расскажет об итогах беседы с королевой.

Британское телевидение в прямом эфире показывало, как машина Джонсона едет во дворец, а потом - обратно на Даунинг-стрит.

Британские консерваторы на выборах завоевали большинство мест в палате общин. Это, как ожидается, даст Борису Джонсону возможность беспрепятственно завершить процесс вывода Великобритании из ЕС.

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