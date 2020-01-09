Этот контент был опубликован 9 января 2020 г. 17:48

Лондон. 9 января. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому помощь в расследовании авиакатастрофы лайнера "Боинг-737" авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) под Тегераном, сообщило в четверг агентство Bloomberg.

"Требуется полное, достоверное и прозрачное расследование того, что произошло", - заявил представитель Даунинг-стрит Джейми Дэвис журналистам в Лондоне.

"Премьер-министр предложил поддержку и будет работать с Украиной в отношении того, как лучше их поддержать", - добавил он.

Ранее пресс-служба президента Украины сообщила, что Зеленский в телефонном разговоре с Джонсоном заявил, что Киев настаивает на проведении прозрачного расследования крушения украинского "Боинга" под Тегераном.

"В наших контактах с иранской стороной мы четко настаиваем на проведении прозрачного, всестороннего и объективного расследования для скорейшего установления обстоятельств этого трагического события", - сказал Зеленский.

Президент Украины пригласил Великобританию присоединиться к расследованию этой катастрофы.

Джонсон поддержал эту идею и отметил, что лучшие британские специалисты должны быть привлечены к выяснению всех обстоятельств трагедии.

Как сообщалось, пассажирский самолет МАУ Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

1ви ар де

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