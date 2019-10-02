Лондон. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду опубликовал свои предложения по решению связанных с Ирландией проблем при Brexit.

"Если мы с вами не сможем добиться соглашения, то это будет провалом, ответственность за который понесут обе стороны. Наши предшественники решали и более сложные проблемы, так что с этой мы наверняка в состоянии разобраться", - написал Джонсон в письме председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру.

В этом документе премьер излагает свое видение того, каким образом можно было бы избежать так называемого страховочного соглашения по границе между Ирландией и Северной Ирландией. Джонсон считает, что именно разногласия по этой теме в первую очередь мешают Лондону и ЕС договориться по условиям Brexit.

Премьер, в частности, призвал найти решение проблемы, которое бы не нарушало соглашение об урегулировании конфликта в Северной Ирландии. Он предлагает продумать меры, при котором Ирландия и Северная Ирландия будут единым пространством для движения товаров, в том числе сельхозпродукции. При этом Северная Ирландия, как и остальные части Великобритании, выйдет из таможенного союза ЕС. Предложения Джонсона также оставляют возможность для властей Северной Ирландии предложить дополнительные меры по регулированию движения товаров на острове Ирландия.

Ранее Джонсон предупреждал, что это - финальные его предложения по Brexit, и если по ним не удастся договориться, то он будет ориентироваться на вывод Великобритании из ЕС 31 октября - без какого бы то ни было соглашения с Брюсселем.

Страховочный план или backstop подразумевает возможность избежать возобновления пограничного контроля между Ирландией, которая является членом ЕС, и Северной Ирландией, которая входит в состав Соединенного Королевства. Для этого Великобритании и после Brexit нужно будет оставаться в таможенном союзе с ЕС - до тех пор, пока не будет заключено новое торговое соглашение или сформулированы альтернативы жесткой границе.

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