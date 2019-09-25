Этот контент был опубликован 25 сентября 2019 г. 8:29

Лондон. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Британский премьер Борис Джонсон вынужденно сократил визит в Нью-Йорк, где принимал участие в Генеральной Ассамблее ООН, и возвращается в Лондон, после того, как Верховный суд принял решение о незаконности его решения о приостановке деятельности парламента, сообщает в среду телеканал Sky News.

По данным телеканала, перед тем как отбыть из Нью-Йорка Джонсон, в адрес которого уже звучат призывы подать в отставку, позвонил британской королеве Елизавете II, однако неизвестно, принес ли он ей извинения в связи со сложившейся ситуацией.

"Мы никогда ни при каких обстоятельствах не обсуждаем содержания бесед между премьер-министром и ее величеством", - цитирует Sky News слова высокопоставленного представителя британского правительства.

Накануне Верховный суд Великобритании единодушно вынес постановление, согласно которому решение Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября является противозаконным.

К такому решению пришли все одиннадцать судей, участвовавшие в рассмотрении дела.

При этом в постановлении Верховного суда подчеркивается, что британские парламентарии имеют право собраться как можно быстрее.

"Если только не существует определенных правил работы парламента, о которых мы (судьи - ИФ) не знаем, то они (депутаты - ИФ) могут предпринять меры для возобновления работы каждой из палат парламента", - отмечается в постановлении.

Джонсон приостанавливал работу британского парламента на период с 9 сентября до 14 октября. Таким образом, у членов парламента, которые вернулись бы из принудительного отпуска, на принятие решений по выходу из ЕС оставалось бы чуть больше двух недель до Brexit, запланированного на 31 октября.

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