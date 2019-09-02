Этот контент был опубликован 2 сентября 2019 г. 15:53

Лондон. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его партнерша Кэрри Симондс взяли в понедельник питомца из валийского приюта для собак, сообщило в понедельник агентство Associated Press.

По данным агентства, в семье премьера на Даунинг-стрит теперь будет проживать щенок породы Джек-Рассел-терьер. Кличка щенка не сообщается.

Благотворительная организация "The Friends of Animals Wales" ("Друзья животных Уэльса") сообщила, что "безмерно счастлива" тому, что "слабый" щенок нашел таких владельцев.

Ранее газета "Дейли телеграф" сообщала, что Борис Джонсон и его партнерша планировали взять питомца из приюта для собак.

По словам источников издания, пара хотела, чтобы вместе с ней в их резиденции - на Даунинг-стрит - жила собака.

Между тем, газета отмечала, что новому питомцу придется "найти общий язык" с котом Ларри, который поселился на Даунинг-стрит в 2011 году - задолго до прихода Джонсона ко власти.

У Ларри, в отличие от собаки Джонсона есть "государственная" должность: он отвечает за борьбу против мышей в резиденции премьера. Поэтому Ларри живет на Даунинг-стрит вне зависимости от того, кто возглавляет правительство.

24 июля этого года Джонсон с большим отрывом победил в гонке за должность премьер-министра, набрав 92 153 голоса, его соперник - глава МИД Великобритании Джереми Хант получил 46 656 голосов членов Консервативной партии. Предыдущий премьер Тереза Мэй покинула свой пост из-за того, что не смогла получить поддержки в британском парламенте по вопросу Brexit.

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