Этот контент был опубликован 8 мая 2020 г. 17:28

Лондон. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригласил президента России Владимира Путина на июньский виртуальный саммит по вакцине против коронавируса, сообщает в пятницу Даунинг-стрит.

"Премьер-министр пригласил президента Путина принять участие в глобальном саммите по вакцине, который Великобритания проведет в виртуальном формате в июне с целью укрепить системы здравоохранения, а также - для борьбы с коронавирусом в самых бедных странах мира", - говорится в заявлении.

Так называемый Глобальный саммит по безопасности вакцин - международное мероприятие, посвященное вопросам вакцинации. Предыдущий саммит проводился в Женеве в декабре 2019 года - в штаб-квартире ВОЗ. В этом году аналогичное мероприятие проведет Великобритания.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!