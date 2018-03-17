Джонсон призвал гордиться покидающими Россию британскими дипломатами
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Лондон. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что гордится британскими дипломатами, которые великолепно выполняют свою работу в трудных обстоятельствах.
"Я говорил с нашим послом в Москве и сотрудниками этим утром. Они прекрасно выполняют свою работу в трудных обстоятельствах, и мы должны гордиться их неустанной приверженности службе интересам Британии за рубежом", - написал он в субботу на своей странице в "Твиттере".
"Теперь мои приоритеты состоят в поддержке сотрудников, которые возвращаются в Великобританию", - добавил Б.Джонсон.
Как сообщалось, 4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший сотрудник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок", разработанным в России.
Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ.
Россия все обвинения в связи с делом Скрипаля отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.
17 марта Россия объявила об ответных мерах против Великобритании.
***/ эф мф
Интерфакс