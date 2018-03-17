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Этот контент был опубликован 17 марта 2018 г. 15:29 17.03.2018 - 15:29

Лондон. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что гордится британскими дипломатами, которые великолепно выполняют свою работу в трудных обстоятельствах.

"Я говорил с нашим послом в Москве и сотрудниками этим утром. Они прекрасно выполняют свою работу в трудных обстоятельствах, и мы должны гордиться их неустанной приверженности службе интересам Британии за рубежом", - написал он в субботу на своей странице в "Твиттере".

"Теперь мои приоритеты состоят в поддержке сотрудников, которые возвращаются в Великобританию", - добавил Б.Джонсон.

Как сообщалось, 4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший сотрудник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок", разработанным в России.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ.

Россия все обвинения в связи с делом Скрипаля отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.

17 марта Россия объявила об ответных мерах против Великобритании.

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