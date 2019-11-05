Этот контент был опубликован 5 ноября 2019 г. 15:51

Лондон. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник призвал главу оппозиционной Лейбористской партии рассказать британцам свое видение ситуации с выходом Британии из ЕС.

"Месяцами Вы пытались избегать объяснений о том, какой у Вас план по Brexit, и вместо этого тратили большое количество времени и энергии на то, чтобы подорвать переговоры", - говорится в опубликованном в Twitter Джонсона письме, адресованном Корбину.

Джонсон отмечает, что, как ему кажется, Корбин стремится к тому, чтобы отказаться от согласованной им сделки по Brexit и договориться с Брюсселем о совершенно новом соглашении.

"Даже если представить, что ЕС согласится вернуться в самое начало, это займет месяцы и, возможно, годы", - пишет Джонсон.

Джонсон задал Корбину несколько вопросов, в частности, считает ли он, что Великобритания должна покинуть ЕС, в какие сроки планирует согласовать собственную сделку по Brexit, и готов ли он отказаться от Brexit.

Выборы в Великобритании запланированы на 12 декабря. Лейбористская и Консервативная партия традиционно становятся главными конкурентами за право сформировать правительство.

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