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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 17:57 19.03.2018 - 17:57

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Брюссель. 19 марта. ИНТЕРФАКС - НАТО, ЕС и Великобритания для увеличения давления на Россию должны бороться с дезинформацией, обмениваться разведданными и вести борьбу в киберпространстве, заявил в понедельник в ходе пресс-конференции глава МИД Британии Борис Джонсон.

"Есть вещи, которые мы можем и должны делать вместе. Бороться с дезинформацией из России, и Британия помогает это финансировать на уровне ЕС, бороться вместе в киберпространстве, обмениваться разведданными. Это то, на что Россия способна в войне в киберпространстве", - заявил он, отвечая на вопрос, что должны сделать НАТО, ЕС и Британия, чтобы увеличить давление на Россию.

Б.Джонсон добавил также, что необходимо "отслеживать находящиеся в Британии деньги (из России - ИФ), которые были получены незаконным путем или при помощи коррупции".

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