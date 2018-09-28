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Этот контент был опубликован 28 сентября 2018 г. 10:08 28.09.2018 - 10:08

Лондон. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон вновь раскритиковал план премьера страны Терезы Мэй по выходу из ЕС и призвал правительство рассмотреть возможность заключения соглашения о свободной торговли по канадской модели.

В своей статье, опубликованной в пятницу в газете "Дейли телеграф", Б.Джонсон называет план Т.Мэй "моральным и интеллектуальным унижением" для Великобритании.

"В общем и целом, предложения, сделанные в Чекерсе, представляются интеллектуальной ошибкой для тех, кто думает о том, что можно быть наполовину здесь, наполовину там", - пишет бывший глава британского внешнеполитического ведомства.

По его словам, предложения премьер-министра Великобритании являются "наихудшими из возможных вариантов".

В статье Б.Джонсон выражает свое видение соглашения с Брюсселем, которое бы, по его мнению, сделало Великобританию "богатой, сильной и свободной".

Он призывает разработать альтернативный план, в рамках которого стороны в течение переходного периода стороны обсуждали бы заключение соглашения о свободной торговли по канадской модели.

Под канадской моделью подразумеваются договоренности наподобие соглашения между ЕС и Канадой о всеобъемлющей зоне торговли. Оно было подписано осенью 2016 года, однако пока не вступило в силу. Положения торгового соглашения предполагают, что между ЕС и Канадой будет устранены 98% тарифов.

"Это подход, который позволит стране по-настоящему использовать возможности Brexit, отходя от стандартов и эффективно осуществляя законодательную деятельность в том, что касается технологий и бизнеса - то, в чем Великобритания опережает других", - отмечает экс-министр.

"Пришло время изменить ход переговоров и оценить по достоинству цели и возможности Brexit. У нас есть возможность сделать все правильным образом. Я боюсь, что если у нас это не получится, то будущие поколения вряд ли простят нас", - пишет Б.Джонсон.

Кроме того, он указывает на то, что вопрос ирландской границы должен быть также урегулирован в рамках торгового соглашения. По его словам, нет никакой необходимости в жесткой границе.

Комментарии бывшего министра последовали после того, как ранее глава МИД Великобритании Джереми Хант призвал проявлять спокойствие, заявив, что в переговорах всегда наступает момент, "когда все в шаге от бездны". Он также выступит в поддержку плана Т.Мэй и предупредил ЕС и всех, кто ставит под сомнение ее предложения, в Великобритании.

Ранее "Дейли телеграф" писал, что большая часть кабинета министров Великобритании поддерживает выход страны из Евросоюза с заключением торгового соглашения, наподобие договора между ЕС и Канадой.

После неформального саммита ЕС в Зальцбурге на прошлой неделе британский премьер-министр Т.Мэй заявила, что переговоры Лондона и Брюсселя вокруг условий выхода Великобритании из Европейского Союза зашли в тупик.

В июле в пригороде Лондона Чекерс министры кабинета Т.Мэй выработали соглашение, в котором определили условия выхода страны из ЕС. Это план подразумевает сохранение тесной связи с ЕС в ряде областей, в частности, в сфере торговли.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС. Ожидается, что Великобритания и ЕС в октябре-ноябре 2018 года завершат переговоры и согласуют договоренность о выходе Великобритании из ЕС, однако в последнее время политики все реже высказывают убежденность в том, что этот срок удастся соблюсти. Великобритания официально завершит процесс выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года.

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