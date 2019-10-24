Лондон. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призовет членов британского парламента согласиться на проведение всеобщих выборов в Великобритании 12 декабря, сообщает в четверг телеканал Sky News.
"Способ достичь Brexit - это быть здравомыслящим с парламентом, и сказать, что если они хотят больше времени, чтобы рассмотреть эту прекрасную сделку, они получат его, но они должны согласиться на выборы 12 декабря", - приводит телеканал слова Джонсона.
Премьер готовится в понедельник поставить на рассмотрение парламента вопрос о досрочных выборах, сообщает телеканал.
Для того, чтобы правительство смогло организовать досрочные выборы в Великобритании, ему требуется поддержка двух третей членов палаты общин.
Джонсон ранее уже призывал к досрочным выборам. Оппозиционная Лейбористская партия в ответ на это заявила, что не поддержит проведение выборов до тех пор, пока ЕС не предоставит Великобритании продление Brexit.
Решение о проведении досрочных выборов связано с Brexit.
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