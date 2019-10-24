Этот контент был опубликован 24 октября 2019 г. 18:45

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Лондон. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призовет членов британского парламента согласиться на проведение всеобщих выборов в Великобритании 12 декабря, сообщает в четверг телеканал Sky News.

"Способ достичь Brexit - это быть здравомыслящим с парламентом, и сказать, что если они хотят больше времени, чтобы рассмотреть эту прекрасную сделку, они получат его, но они должны согласиться на выборы 12 декабря", - приводит телеканал слова Джонсона.

Премьер готовится в понедельник поставить на рассмотрение парламента вопрос о досрочных выборах, сообщает телеканал.

В письме лидеру британской оппозиции Джереми Корбину Джонсон указал, что если ЕС предоставит Лондону отсрочку, о которой просил парламент Британии, то до 31 января 2020 года Великобритания должна будет оставаться в составе блока и "очевидно то, что должны быть проведены выборы".

"При этих обстоятельствах палата общин на следующей неделе проголосует по вопросу о том, проводить ли выборы 12 декабря. Это будет означать, что парламент должен быть распущен после полуночи 6 ноября", - говорится в письме Джонсона, которое опубликовано в Twitter.

Джонсон подчеркнул, что готов выделить все доступное время на обсуждение соглашения о Brexit.

"Если вы согласитесь на следующей неделе проголосовать за выборы (в случае, если ЕС предложит отсрочку до 31 января, и правительство примет это предложение, что его обязывает делать парламент), мы выделим все доступное время между сегодняшним днем и 6 ноября на то, чтобы обсудить законопроект о соглашении о выходе и проголосовать по нему, в том числе в пятницы, выходные, все самое раннее и позднее время", - говорится в письме.

Британский парламент традиционно не обсуждает законопроекты по пятницам и по выходным.

"Это значит, что мы сможем реализовать Brexit до выборов 12 декабря, если члены парламента примут такое решение", - говорится в письме.

"Выборы 12 декабря позволят новому парламенту и правительству быть готовыми уже к Рождеству", - добавил он.

По его словам, если ему удастся по итогам выборов добиться большинства, то "мы ратифицируем новое великолепное соглашение, которое я согласовывал, осуществим Brexit в январе, и страна будет двигаться дальше". Если по итогам выборов победит Корбин, то, как считает Джонсон, он будет просить ЕС об очередной отсрочке и после 31 января 2020 года.

Для того, чтобы правительство смогло организовать досрочные выборы в Великобритании, ему требуется поддержка двух третей членов палаты общин.

Джонсон ранее уже призывал к досрочным выборам. Оппозиционная Лейбористская партия в ответ на это заявила, что не поддержит проведение выборов до тех пор, пока ЕС не предоставит Великобритании продление Brexit.

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